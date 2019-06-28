【中午收市】G20開幕恒指下跌161點　閱文爆上8.1%

撰文：鄭寶生
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二十國集團（G20）峰會今日開幕，中國國家主席習近平與美國總統特朗普，將於明年早上會面。港股今早下滑，恒指中午收報28460點，下跌161點；國指收報10849點，下跌48點。成交額354億元。
利豐（0494）今早停牌，待刊發內幕消息，停牌前報1.21元，下跌0.8%。
閱文（0772）今早爆上，收報36.1元，上升8.1%。
小米（1810）收報10.18元，上升1.8%。
金價回升 靈寶黃金上漲2.8%
金價回升，金礦股又漲。靈寶黃金（3330）收報1.47元，上升2.8%；山東黃金（1787）收報21.15元，上升1.7%；紫金（2899）收報3.19元，上升1.3%；招金（1818）收報8.73元，上升1%。
中國海外升近2% 萬洲跌2.8%
其他股份方面，中國海外（0688）收報28.65元，上升近2%；中石油（0857）收報4.3元，下跌1.1%；長和（0001）收報77.25元，下跌1.2%；領展（0823）收報96.3元，下跌1.3%；旺旺（0151）收報6.4元，下跌2.4%；萬洲（0288）收報7.95元，下跌2.8%。
中國A股早段受壓，上證半日收報2970點，下跌26點；深證收報9157點，下跌82點。
日股半日收報21220點，下跌117點。