車企連番裁員　福特萬二名歐洲員工飯碗不保

美國汽車製造商福特6月27日宣布稱未來將關停該公司在歐洲的六家工廠，將近12,000個工作崗位將被裁撤。

據《華爾街日報》6月27日報道，美國汽車製造商福特（Ford Motor）當天發佈聲明稱，計劃未來在歐洲關閉6家工廠以此改善公司目前不利的財務狀況，此舉將會影響12,000個工作崗位，這些崗位來自福特全資擁有的公司或者是與其他公司合資成立的公司。

福特表示，裁員將主要通過自願離職的方式進行，其中有將近2,000個被裁崗位包括在公司此前宣布的全球裁員7,000人計劃中，而這些將被關停的6家工廠位於俄羅斯、法國、英國以及斯洛伐克，在2020年徹底關停後，該公司在歐洲的工廠數目將為18個。

此外，位於德國薩爾路易與西班牙華倫西亞的廣場將減少輪班次數，作為經營重組計劃的一部分，以便進一步實現稅前利潤率達到6%的這一長期目標。

據了解，目前全球很多車企都在通過各種縮減開支的手段，將大量資金投入到電動汽車產業中。

多間車廠先後宣布裁員

2018年5月，福特在曾提出在全球範圍內裁員7,000人的計劃，其中包括中國在內的亞洲國家市場。而在2018年初，大眾（Volkswagen，又稱福士），通用（General Motors）、以及積架路虎（JLR）等汽車製造商均提出了各自的裁員計劃，規模在4,000人至7,000人不等。

另一方面，新能源汽車以及其配套零部件或將成為全球汽車製造業發展的主要方向，目前在市場中所出售的新能源汽車大致分為三種，即純電動汽車、插電式混合動力汽車以及燃料電池汽車，而中國是全球最大的新能源汽車市場。