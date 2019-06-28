【收市總結】G20峰會前恒指下滑78點　利豐午後爆升11.5%

撰文：鄭寶生
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二十國集團（G20）峰會已開幕，中國國家主席習近平與美國總統特朗普，將於星期六早上會面，市場靜候結果。恒指收報28542點，下跌78點；國指收報10881點，下跌15點。成交額718億元。
總結整個6月，大市反彈6.1%，為自2000年以來最佳的6月。在今年上半年，港股大市2,697點，累升10.4%。國指在上半年升757點，累升7.5%。
中煙香港突破13元 閱文大漲10.2%
中煙香港（6055）繼續爆升，收報13.04元，上升18.8%。
利豐（0494）今早停牌，公布淡馬錫以3億美元入股利豐物流。利豐午後復牌爆上，收報1.36元，上升11.5%。
閱文（0772）收報36.8元，上升10.2%。
半新股錦欣生殖（1951）收報8.74元，下跌9.6%。
優品360（2360）重挫，收報2.08元，下跌14.1%。
中國海外上揚2.5% 旺旺下挫3.2%
其他股份方面，中國海外（0688）收報28.8元，上升2.5%；舜宇（2382）收報80.7元，下跌0.7%；煤氣（0003）收報17.32元，下跌1.3%；恒生（0011）收報194.5元，下跌1.4%；長和（0001）收報77元，下跌1.5%；領展（0823）收報96元，下跌1.6%；中國生物製藥（1177）收報7.99元，下跌2.1%；萬洲（0288）收報7.92元，下跌3.2%；旺旺（0151）收報6.35元，下跌3.2%。
中國A股大致維持跌幅，上證收報2978點，下跌17點；深證收報9178點，下跌61點。
日股收報21275點，下跌62點。