中國上半年房地產調控政策達251次　破紀錄

數據顯示，内地上半年房地產調控政策達251次，有分析認為，以2019年4月19日中共政治局會議為分界線，重提「房住不炒」之後，房地產調控政策再次出現全方位收緊趨勢。

《21世紀經濟報道》今日報道，中原地產研究中心統計數據顯示，單在今年6月，中國房地產調控政策發佈次數達46次；而2019年上半年，全國房地產調控政策高達251次，相比2018年上半年，同比上漲31%。

如果將上半年單月的調控次數用折線表示，可以明顯看出，樓市政策呈現在3月觸底，4月急速回升。中原地產首席分析師張大偉分析認為：2019年上半年樓市調控，以2019年4月19日中共政治局會議為分界線，重提「房住不炒」之後，房地產調控政策再次出現全方位收緊趨勢。在此之前，乍現的小陽春不僅讓房地產市場量價回暖，甚至出現新地王。

分析料「一城一策」下半年仍會持續

中國58安居客房產研究院首席分析師張波預測，一線城市在嚴格調控不放鬆的背景下，上半年呈現明顯的量升價平態勢，未來大的政策調控不會再有；上半年市場熱度較高的城市，尤其是二線城市未來加碼的空間更大；三﹑四﹑五線城市的房價雖然還在保持上升態勢，但土地市場以及二手交易市場的整體降溫已經呈現。

張波指出，上半年的政策調控不只針對房價單一維度，包括地價、限售、限購、公積金等多維度政策均同時出現，這一趨勢也將在下半年延續。

展望下半年，平安證券分析師楊侃指出，一方面宏觀經濟下行壓力猶在，仍需要房地產發揮「壓艙石」和「穩定劑」作用；另一方面，部分城市房價、地價快速升溫，房地產政策不具備全局收緊或放鬆的基礎。預計下半年政策端仍將延續一城一策、以穩為主的主基調。