摩通﹕美國衰退機會增至四成　料下半年資產投資回後降至單位數

摩根大通對全球經濟前景吹淡風，料下半年全球經濟增長將由上半年的2.75%，放緩至2.5%，更朝著增幅進一步放緩至2到2.25%進發的風險。

該行發表今年年中展望報告，指出商業信心及全球資本開支受到貿易不確定的不利因素影響，宏觀風險仍向下，預料全球央行在採取寬鬆貨幣政策是一致，並預期在今年下半年，會有6家已發展國家央行，及新興市場央行採取寬鬆政策。其中已發展國家利率會下跌29個基點，新興市場利率則下降31個基點，若剔除中國，新興市場利率將下降47個基點。

報告又指出目前央行多採取較溫和的政策，在經濟放緩情況下可以為股市帶來支持，惟預料今次低增長持續的時間較長。若面臨更大打擊，經濟難以達到健康發展。該行又預期，美國經濟在未來12個月出現衰退機會提高，已由9月去年25%升至40%。

料下半年日本股票料表現較佳

摩根大通又預期，不少股票及固定收益類資產在今年上半年錄得雙位數回報，建議透過防守性交易以確保年內回報，又預料今年餘下時間大多類資產類別投資回報率只有單位數，其中新興市場貨幣或會有溫和損手，可是卻預期日本股票在今年下半年表現較上半年為佳。

報告又指出經過1個月反彈後，股票及債券已有強勁反彈，估值已變得不吸引。至於消費是否取代資本開支下跌的影響？該行則認為有待觀察，又指出在商業信心回落的情況下，消費難以迅速反彈。該行建議會維持對投資者採取防守性，不會過度看淡，可是卻預期收益率會在下半年進一步下滑，又指出會繼續偏好股票而非債券。