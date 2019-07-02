傳百威亞太擬月中掛牌　最多籌764億　或超Uber成今年新股集資王

全球最大啤酒釀製商百威英博（AB InBev）分拆亞洲業務百威亞太來港上市，今日開始路演。外電報道，百威亞太計劃於本月19日掛牌上市，集資最多764.4億元，或將超越Uber成為今年目前的新股集資王。

倘上限定價市值將近5000億元

《彭博》引述銷售文件指，百威亞太招股價範圍定於40至47元，以每手100股計算，入場費為4747.36元。該公司發行16.265億新股，集資規模將介乎650.6億至764.46億元，將取代5月於美國掛牌、集資81億美元（約632億元）的Uber，成為年初至今最大型新股集資。若百威亞太行使超配配售權，發行規模增至18.705億股，集資額增至748.2至879.14億元。

百威亞太市值將高達4,200億元至4,990億元，擬於明日起接受投資者認購，並於下周四（11日）正式定價。有報道指出，由於管理層預期今次招股反應良好，所以無引入基石投資者。

根據集團招股文件，去年百威亞太收入達14.09億元美元，按年增長30.82%，2017年及2018年正常化除稅、息、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）分別為24.79億美元及27.92億美元，自然增長為12%。母公司百威英博持有Stella Artois、Hoegaarden、Corona等多個著名啤酒品牌。