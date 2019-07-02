美銀美林預計　人民幣第三季尾見6.7

二十國集團（G20）峰會已完結，美銀美林表示「重頭戲」習特會大致符合預期，發表聯儲局減息及人民幣的預測。

《路透社》引述美銀美林環球經濟研究主管Ethan Harris指出，G20內容大致符合預期，驚喜是美國總統特朗普允許美國企業繼續向華為出售高科技產品。雖然重啟貿易談判有助緩解貿易緊張關係，但他相信中國是特殊例子，難以作為美國與其他地區貿易衝突的參照。

Ethan Harris預期中美將於夏季完結前達成部份協議，但開放市場、保護知識產權等問題難有共識。

料聯儲局今年減息兩次 明年初再減

他預計美國聯儲局7月減息的機會有50%，主要觀望經濟數據表現。「我們仍未看到宏觀經濟數據支持減息，但聯儲局支持經濟增長，以及支撑通脹目標重回軌道，是十分重要的，上看到貿易戰對經濟帶來較大下行壓力，因此預計聯儲局的行動快過市場預期。」

Ethan Harris指出，目前要討論的是，聯儲局減息是稍快於市場步伐，還是更快。他估計聯儲局今年會減息兩次，明年初再減一次。

預期中國跟隨美國減息 保經濟增長

至於人民幣，美銀美林則調整第三季尾的目標，由原先6.63調整至6.7，今年底目標則維持在6.63不變。

美銀美林中國及亞洲經濟師喬虹預期，由於外需和投資動力疲弱，中國下半年經濟依然疲軟，人行年內將跟隨美國下調基準利率兩次，每次0.25厘，以推動經濟穩定增長。