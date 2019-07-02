政府﹕5月份零售按年跌1.3%　跌幅較4月份收窄　原因係呢個......

政府公布5月份零售業總銷貨價值為400億元，按年下跌1.3%，連續4個月下跌，惟跌幅較4月份經修訂後跌幅4.5%明顯收窄。在今年首5個月零售業總銷貨價值下跌1.8%。政府發言人指出，跌幅收窄與內地勞動節假期較遲，致訪港旅客增加有關。

扣除期間價格變動後，5月零售業總銷貨數量按年下跌1.7%，而4月份總銷貨量下跌5%，今年首5個月合計零售業總銷量按年跌2.2%。

政府指出，今年5月珠寶首飾﹑鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年跌2.7%，超級市場貨品銷貨價值跌0.8%，服裝下跌4.6%﹑電器及其他未分類耐用消費品按年跌14.8%。百貨公司貨品銷貨價值按年升0.3%，食品﹑酒類飲品及煙草上升3.1%，藥物及化妝品銷售價值升1%。

環球經濟不確定影響消費者情緒

政府發言人指出，零售業銷售在今年5月跌幅收窄，與今年內地勞動節假期今年較遲出現，導致5月訪港旅客人數有顯著升幅有關。不過整體而言，近月零售業銷售表現維持疲弱。

發言人進一步指出，消費者情緒在環球經濟環境充滿不確定因素仍然疲弱，料短期內仍會困擾零售前景。然而訪港旅遊業持續增長，及本地勞工市場大致平穩，料可帶來支持，政府會密切留意。