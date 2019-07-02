【收市總結】中美關係緩和　恒指揚332點　友邦再破頂

中美緊張關係緩和，港股今日大幅反彈，成交亦較上星期多。恒指收報28875點，上升332點；國指收報10981點，上升99點。成交額1,124億元。
舜宇突破88元 瑞聲大漲7.1%
華為暫時解禁，手機及通訊設備股大升。丘鈦（1478）收報6.79元，上升14.1%；舜宇（2382）收報88.2元，上升9.3%；通達集團（0698）收報0.65元，上升8.3%；瑞聲（2018）收報47.5元，上升7.1%；富智康（2038）收報0.93元，上升6.9%；比亞迪電子（0285）收報11.92元，上升6.8%；中國鐵塔（0788）收報2.15元，上升4.9%；京信通信（2342）收報1.82元，上升4.6%。
金沙升穿40元 銀娛勁升7.1%
濠賭股大幅彈升，金沙（1928）收報40.1元，上升7.4%；銀娛（0027）收報56.4元，上升7.1%；新濠（0200）收報18.52元，上升6.9%；美高梅（2282）收報14.18元，上升6.8%；永利（1128）收報18.52元，上升5.8%；澳博（0880）收報9.4元，上升5.7%。
美元下滑人民幣上升，中資航空股受惠。南航（1055）收報5.73元，上升5.3%；國航（0753）收報8.25元，上升4.7%；東航（0670）收報4.82元，上升4.6%。
美元轉弱帶動南航勁升5.3%，收報5.73元，但距離5月初的7元水平仍有一段距離。（中新社）
中煙狂飆52.3% 香港電視爆上14.7%
中資保險股向上，中國人壽（2628）收報20元，上升近4%；中國平安（2318）收報96.65元，上升3%；新華保險（1336）收報39.15元，上升3%；中國太平（0966）收報21.45元，上升3.1%。
部份股份勁升，中煙香港（6055）收報19.86元，上升52.3%；鷹普精密（1286）收報4.21元，上升39.9%；香港電視（1137）收報5.14元，上升14.7%；波司登（3998）收報2.46元，上升13.4%；中船防務（0317）收報7.68元，上升12.8%。
萬洲上升4.7% 友邦升至86.2元
萬洲（0288）收報8.29元，上升4.7%；中國生物製藥（1177）收報8.31元，上升4%；申洲（2313）收報111.7元，上升4%；創科（0669）收報61.45元，上升2.8%；騰訊（0700）收報362.4元，上升2.8%；吉利（0175）收報13.68元，上升2.4%；友邦（1299）收報86.2元，上升2.3%；港交所（0388）收報280元，上升1.5%；滙控（0005）收報65.35元，上升0.8%。
中國A股全日變化不大，上證收報3043點，下跌不足1點；深證收報9545點，上升15點。
日股收報21754點，上升24點。