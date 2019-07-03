史美倫稱債券通上半年錄65億日均成交　按年升逾8成

中港債券通於2017年開通，雖然南向通一直只聞樓梯響，但似乎無阻其對外國投資者的吸引力。香港交易所（0388）主席史美倫表示，債券通開通兩年以來交投持續增加，今年上半年日均成交達65.68億元（人民幣‧下同），較去年大增84%。

註冊境外機構達1038個

史美倫出席債券通周年論壇時指，截至6月底，共有1,038個境外機構及產品成功註冊為債券通的投資者，涵蓋29個國家及地區，而全球100大資產管理公司中，有58家為債券通用戶。她透露，債券通的交投日趨熾熱，於6月12日創下162億元的單日交投紀錄，而外國投資者持有的中國銀行間市場債券總量，亦由債券通推出前的8,000億元，增至5月底的1.9萬億元，增幅超過1倍。

史美倫認為，債券通推出加強了外資投資中國債市的可操作性，亦有利中國債券加入國際主流債券指數，例如去年彭博宣布，將分階段將中國國債及政策性金融債納入彭博巴克萊全球綜合指數，相信中國債券將陸續被納入更多指數。

債券通公司董事長、中國外匯交易中心副總裁張翠微致辭時則提到，債券通推出2年以來，經此渠道累計淨買入的債券規模達2萬億元，而單是今年上半年已達到5,000億元；日均交易額由2017年的22億元，增至去年37億元，而今年首6個月已升至66億元，單計6月更高達90億元。