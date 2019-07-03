【中午收市】恒指回吐52點　蒙牛破頂　中煙香港升幅收窄

市場情況又再轉為擔心經濟增長放緩，金價回升、股市受壓。恒指中午收報28823點；下跌52點；國指收報10911點，下跌69點。成交額447億元。
中煙香港（6055）今早狂飆至28.5元後升幅收窄，收報21元，上升5.7%。
蒙牛（2319）破頂，收報32.1元，上升4.6%。
希瑪眼科（3309）盈喜，收報5.38元，勁升21.4%。
山東黃金爆上7.2% 招金漲1.5%
金價上升，金礦股彈上。山東黃金（1787）收報15.96元，上升7.2%；招金（1818）收報8.78元，上升1.5%；中國黃金（2099）收報10元，上升1.4%；靈寶黃金（3330）收報1.43元，上升1.4%。
融信勁升近10% 潤地上揚2.8%
資金流入中港地產股，融信中國（3301）收報10.8元，上升近10%；雅居樂（3383）收報11.44元，上升4.8%；綠城中國（3900）收報6.04元，上升4.1%；富力（2777）收報15.92元，上升3.2%；恒隆地產（0101）收報19.28元，上升2.9%；潤地（1109）收報35.5元，上升2.8%；世茂房地產（0813）收報24.45元，上升2.5%；萬科（2202）收報30.85元，上升2.5%；合景泰富（1813）收報8.48元，上升2.4%；嘉里建設（0683）收報33.7元，上升2.3%。
騰訊回軟跌1% 萬洲下跌2.5%
其他股份方面，領展（0823）收報98.05元，上升2.1%；吉利（0175）收報13.8元，上升0.9%；騰訊（0700）收報358.6元，下跌1%；聯通（0762）收報8.49元，下跌1.9%；舜宇（2382）收報86.2元，下跌2.3%；中石油（0857）收報4.24元，下跌2.3%；萬洲（0288）收報8.08元，下跌2.5%。
中國A股早段受壓，上證半日收報3022點，下跌21點；深證收報9487點，下跌58點。
日股半日收報21608點，下跌145點。