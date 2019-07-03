【收市總結】恒指回吐20點　董事長涉風化案　新城發展瀉23.9%

撰文：鄭寶生
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港股午後未能重上水面，恒指收報28855點，下跌20點；國指收報10922點，下跌58點。成交額804億元。
同系新城悅重挫23.7%
市傳新城發展控股（1030）董事長涉及猥褻女童，已被採取強制措施，收報8.04元，大瀉23.9%，成交17.17億元。
同系物業管理公司新城悅（1755）亦重挫，收報6.56元，下跌23.7%。
希瑪飆升34.3% 中煙跌3.4%
希瑪眼科（3309）盈喜，收報5.95元，上升34.3%。
中煙香港（6055）大幅波動，最高見28.5元，最低見15.1元，收報19.18元，下跌3.4%，成交33.08億元。
蒙牛（2319）今早破頂後回順，收報31.45元，上升2.4%。
金價反彈，山東黃金（1787）收報15.9元，上升6.8%；靈寶黃金（3330）收報1.45元，上升2.8%；招金（1818）收報8.77元，上升1.4%。
石藥上漲2.5% 舜宇下滑3%
其他股份方面，石藥（1093）收報13.12元，上升2.5%；領展（0823）收報97.9元，上升近2%；潤地（1109）收報35.2元，上升1.9%；恒隆地產（0101）收報19.06元，上升1.7%；騰訊（0700）收報360.4元，下跌0.6%；建行（0939）收報6.31元，下跌1.3%；中石油（0857）收報4.27元，下跌1.6%；萬洲（0288）收報8.15元，下跌1.7%；申洲（2313）收報109.6元，下跌1.9%；舜宇（2382）收報85.55元，下跌3%。
中國A股全日受壓，上證收報3015點，下跌28點；深證收報9419點，下跌125點。
日圓升值拖累當地股市，日股收報21638點，下跌116點。