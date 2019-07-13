【財經點睛】平均每日1宗　德國去年369部櫃員機被炸毀爆竊

「又有提款機被炸，警方正找尋一輛黑色Audi......」「居民聽到一聲爆炸聲，一輛Audi呼嘯而去」，這種新聞去年在德國可謂司空見慣，因為當地去年共發生369宗炸毀櫃員機搶錢的案件。

根據歐洲安全交易協會（EAST）資料，德國案件佔該會11個國家總案件約三份之一。德國案件增加的同時，包括英法在內的其他10個國家，同類案件都在減少。

德國是歐盟最有經濟實力的國家，警察實力亦高，為何會這這麼多炸、搶櫃員機案件？

按年大增38% 鄰近國家卻在減少

《法新社》報道，根據德國聯邦刑事警察局（Federal Criminal Police Office）數據，德國去年發生369宗炸櫃員機案件，較2017年大增38%，較10年前勁升10倍。

大部份案件的犯案手法相同，都是先向櫃員機泵入氣體，再使用電子引爆裝置引爆，亦有部份個案使用炸藥。

歐洲刑警組織（Europol）指出，犯人經常在深夜襲擊。

德國去年平均每日都有櫃員機被炸，爆竊者主要來自鄰近國家。（路透社）

櫃員機存巨款 內有百多萬港元

今年5月，有人在法蘭克福附近的Eschborn，一部德國商業銀行的櫃員機被炸，搶走了19萬歐元（約167萬港元）。雖然警方1小時內拘捕了疑犯，但他的同夥和現金已不知所蹤。

德國櫃員機之所以遇襲，除了因為有錢之外，還擁有「地利」。法蘭克福檢察官Christian Hartwig指，很多爆竊者都是從荷蘭和中歐過去的。

多租Audi犯案 公路飛馳逃走

由於德國鄰接多個國家高速公路便利，大部份又無限速，犯罪份子十分「方便」，例如北萊茵─威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia），就正受到來自旁邊荷蘭的犯罪份子所困擾。

當地傳媒稱這些人做「Audi幫」，因為他們經常租用或盜用Audi汽車去犯案。