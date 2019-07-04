【開市快報】恒指微升36點　中煙香港續瀉逾5%

財經快訊
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美股昨日（3日）半日市走勢向好，道指收市升179點（0.67%），報26966點，三大指數均告破頂。港股今早靠穩，恒指開市報28891點，升36點（0.13%）；國企指數報10926點，升4點（0.04%）。

藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）升0.17%，報361元；友邦保險（1299）跌0.23%，報86.5元；滙豐控股（0005）升0.31%，報65.7元；中國平安（2318）升0.52%，報97元；港交所（0388）跌0.43%，報278.4元；領展（0823）升0.36%，報98.25元；建設銀行（0939）跌0.32%，報6.29元。

內地傳媒報道，新城發展控股（1030）董事長王振華涉嫌風化案遭到拘留，公司董事會昨晚公布，王振華將即時離任，並由非執董王曉松接任主席。新城發展低開15.17%，報6.82元；新城悅（1755）則跌10.82%，報5.85元。

華人置業（0127）昨日公布，因公平值變動，導致手上持有的中國恒大（3333）出現13.3億元未變現虧損。華置股價未有升跌，報7.09元。

近日熱炒的半新股中煙香港（6055）繼續回軟，今早低開5.63%，報18.1元。

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