【中美貿易戰】美國減少採購中國貨　數據：以下地區是贏家

中美貿易戰，有意見認為沒有贏家，但再有研究表示，部份地方將會受惠。

美國人口調查局（Census Bureau）指出，美國從中國購買產品的價值正在減少，但他們不是向美國購買缺少的產品，而是轉向其他地區採購。

首5個月從中國進口減12% 越南增36%

數據顯示，今年首5個月美國採購中國貨品，按年減少12%。而市場贏家已經出現，美國從越南進口大增36%，從台灣進口增加23%，從孟加拉進口增加14%，從韓國進口增加12%。

越南和韓國出口到美國的商品，過去10年穩步增長，主要是服裝和電子產品。台灣和韓國出口以半導體為主，越南和孟加拉則因為工資成本較低，適合服裝和鞋類製造業。

美國政府統計數據顯示，美國商家正減少進口中國貨品。（路透社）

棒球帽廠部份訂單 轉向孟加拉採購

由於美國關稅措施涉及層面廣泛，包括棒球帽、手袋以及行李箱等，這些中國產品的價格無可避免要上調。而大量家電或電器零件都受關稅影響，包括洗碗碟機、風筒等。

《CNN》報道指出，位於密蘇里州的Cap America原由中國進口大部份棒球帽，再在美國工廠刺繡，現已到孟加拉找尋新的供應商。暫時今年會轉移當中的20%，待測試孟加拉產品質素再作決定。

如果再進一步加徵關稅，還將涉及玩具、鞋類等所有中國產品。

美國商會5月調查指，約40%受訪商家表示，由於關稅影響，他們正考慮或已經將部份中國生產線遷移至中國以外。

《CNN》指出，目前尚未清楚轉移採購及生產的做法，是永久轉移還是臨時措施。而早前《路透》報道，越南政府斥中國商人假裝越南製造以逃避關稅，這部份涉及的比例亦不清楚。

轉移採購行動 或會維持數年

不過，在中國以在找尋同樣質素和價格的代替品並不容易，因此亦有公司暫時保留部份中國生產線，或繼續在中國採購部份產品。《CNN》估計，轉移採購的行動可能維持數個月甚至數年。