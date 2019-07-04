【中午收市】恒指先升後跌30點　新城控股再插12.3%

撰文：鄭寶生
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港股臨近中午倒跌，恒指中午收報28824點，下跌30點；國指收報10913點，下跌8點。成交額440億元。
新城發展控股（1030）董事長涉風化案，董事會免去職務，股價收報7.05元，下跌12.3%。同系物業管理公司新城悅（1755）收報5.43元，下跌17.2%。
中煙香港插近16% 燃氣股強勢
早前爆炒的中煙香港（6055）繼續回軟，收報6.12元，下跌近16%。
燃氣股強勢，新奧能源（2688）收報81.05元，上升5.4%；中國燃氣（0384）收報31.1元，上升4.7%；華潤燃氣（1193）收報39.45元，上升3.8%。
中國生物製藥漲3.1% 瑞聲下滑2.6%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報8.7元，上升3.1%；潤地（1109）收報36.2元，上升2.8%；新地（0016）收報136.9元，上升1.6%；煤氣（0003）收報17.86元，上升1.5%；石藥（1093）收報13.26元，上升1.1%；蒙牛（2319）收報31.8元，上升1.1%；舜宇（2382）收報84.55元，下跌1.2%；金沙（1928）收報39.25元，下跌1.3%；信置（0083）收報13.44元，下跌1.3%；萬洲（0288）收報7.96元，下跌2.3%；瑞聲（2018）收報45.65元，下跌2.6%。
中國A股早段再下滑，上證半日收報3007點，下跌8點；深證收報9372點，下跌47點。
日本股市半日收報21699點，上升61點。