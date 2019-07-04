【收市總結】恒指下跌59點　新城控股全日挫一成

撰文：鄭寶生
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港股午後疲弱，恒指收報28795點，下跌59點；國指收報10913點，下跌9點。成交額724億元。
中煙香港瀉28.2% 希瑪眼科急回12.4%
原董事長捲入風化案的新城發展控股（1030）收報7.19元，下跌10.6%。同系物業管理公司新城悅（1755）收報5.7元，下跌13.1%。
中煙香港（6055）午後跌幅擴大，收報13.78元，下跌28.2%。
另一隻半新股鷹普精密（1286）收報3.61元，下跌18.3%。
昨日盈喜勁升的希瑪眼科（3309）收報5.21元，下跌12.4%。
燃氣股強勢 新奧能源上揚5.7%
燃氣股表現突出，新奧能源（2688）收報81.25元，上升5.7%；中國燃氣（0384）收報31.35元，上升5.6%；華潤燃氣（1193）收報40元，上升5.3%。
瑞聲下滑1.7% 萬洲亦跌2.7%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報8.68元，上升2.8%；煤氣（0003）收報17.84元，上升1.4%；新地（0016）收報136.2元，上升1.1%；潤地（1109）收報35.55元，上升近1%；瑞聲（2018）收報46.05元，下跌1.7%；金沙（1928）收報39元，下跌1.9%；吉利（0175）收報13.54元，下跌2%；萬洲（0288）收報7.93元，下跌2.7%。
中國A股全日受壓，上證收報3005點，下跌10點；深證收報9368點，下跌51點。
日股收報21702點，上升64點。