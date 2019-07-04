經濟學人智庫預測　2030年中國勞動人口少7000萬　限制經濟增長

經濟學人智庫發表最新數據，預計到了2030年，中國的勞動人口（15至64歲）將較2018年減少7,000萬，並因而限制了中國經濟增長。

過去幾十年，中國以人口紅利推動經濟快速增長，但這種優勢快將消失。報告預測，中國勞動人口將由9.959億人，下跌至9.23億人。

勞動成本或上漲 為亞洲各國帶來機會

報告指出，人口紅利減少，意味着勞動成本有可能上升。經濟學人智庫經濟分析師蘇月指出，勞動人口下降，將會限制中國的潛在經濟增長，並為亞洲其他國家帶來經濟機會。

二胎政策不如預期 未刺激出生率

根據預測，中國人口將於2026年見頂，達14.1億人，較之前預測提早了兩年，主因是2016至2018年出生率低過預期。

報告指出，2016年實施的二胎政策，對出生率影響短暫；又預計中國在2020年後取消生育政策。在2018至2030年中國出生率為每1,000人有9人出生，即平均每年新生人口1,570萬人。

2020年代平均每年經濟增長4.5%

中國人口紅利消失，亦表示人口開始老化。報告預測2030年中國65歲以上人口比例，會由2018年的12.1%上升至17.8%，相當於目前經濟合作與發展組織（OECD）成員國的平均水平。

老人增加，會為中國政府養老及醫療開支帶來挑戰，但同時亦為私人養老金、安老服務以及醫療帶來商機。

報告預測，2020年代中國平均每年經濟增長率為4.5%。