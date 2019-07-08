中國人行研究局局長：未來研發人行數字貨幣

中國數字金融開放研究計劃啟動儀式暨首屆學術研討會今日（7月8日）在北京召開，中國人行研究局局長王信出席並發表演講。

王信表示，人行數字貨幣有助於提升貨幣政策有效性、優化人行貨幣支付功能，提高人行貨幣地位和貨幣數量有效性。但同時，金融科技使金融脫媒的風險加大、帶來監管套利風險。金融科技發展使金融交易更快捷、低成本，使資金繞開現有商業銀行體系，直接輸送給資金需求方和融資者，商業銀行金融中介的地位相對降低，金融交易脫離現有金融監管的情況愈發嚴重，帶來監管套利風險。

王信舉例指出，中國不少互聯網公司正轉型成為金融科技公司，其金融監管問題不容忽視。各國對數字金融的監管理念、模式以及具體措施存在差異，跨國監管套利問題難以避免。

冀建立有利中國的法規

王信表示，人行高度重視金融科技應用相關研發，2014年起組織數字貨幣課題研究，2015年，金融研究所成立了互聯網金融研究中心，2017年5月，央行數字貨幣研究所正式掛牌，為加強金融科技工作的研究規劃和統籌協調，2017年5月央行成立了金融科技委員會。經中國國務院批准，央行正組織市場機構，共同進行DC/EP（帶有數字貨幣特徵的支付工具）研發。

王信強調，要加強數字金融基礎設施建設。當前存在數據割裂、信息孤島、數據壟斷等問題，如何制定數字金融的數據標準，推動數據標準的統一、提升數據的機器可讀性，是需要解決的問題。他表示，要加強數字金融領域的國際協調合作，在libra、央行數字貨幣等方面加強國際協商，表明關切，及時推動有利於中國的國際標準、規則制定。