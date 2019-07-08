麥肯錫研究報告：世界對中國經濟依存度上升

近日，麥肯錫全球研究院發佈報告稱，中國在融入世界經濟的歷程中取得長足發展，並已成為具有全球影響力的貿易大國，世界對中國經濟的依存度有所上升，表明中國作為消費市場、供應方和資本提供方的重要性日益凸顯。同時，中國與世界融合的進程仍有深化空間，這也意味着巨大的機遇。

麥肯錫全球研究院這份名為「中國與世界：理解變化中的經濟聯繫」的報告，從多個維度探討了中國與世界之間正在發生變化的經濟聯繫。

麥肯錫全球研究院最新編製的中國世界經濟依存度指數顯示，在貿易、科技和資本三個重點維度上，中國對世界經濟的依存度有所降低，這表明中國經濟正逐步轉向以內需驅動為主的增長模式。

從經濟體量上看，中國已躋身全球大國之列，但仍有進一步與世界融合的空間。例如，中國上榜《財富》世界500強的企業，海外營收佔比不到20%，而標普500上市公司的平均佔比為44%，中國企業有更多的空間來推動全球化。

與此同時，世界對中國經濟的依存度有所上升。

研究顯示，2000年至2017年，世界對中國經濟的綜合依存度指數從0.4逐步增長到1.2。中國貢獻了全球製造業總產出的35%。由於中國經濟體量極為龐大，全球幾乎所有行業都在一定程度上依存於中國，在被考察的20個行業中，中國有17個行業的消費份額在全球總消費中佔比超過20%。此外，中國在全球服務消費中的佔比也在上升。

報告認為，中國能夠為解決全球共同挑戰作出更多貢獻。中國已加大對國際機構的承諾以及融資力度，並且對代表新興市場經濟體的新機構給予大力支持。中國積極組建區域貿易集團，逐漸成為制定全球化問題解決方案的關鍵參與者。中國與世界其他經濟體之間的技術流動增加，將催生出具有全球競爭力的解決方案，這有助於生產率的提升。