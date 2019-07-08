【吉利盈警】吉利汽車料半年少賺40%　削全年銷量目標一成

吉利汽車（0175）罕有發盈警，預期截至6月底止6個月，淨利較去年同期的66.7億元人民幣，將減少約40%。

公告指，公司董事相信淨利減少，主要是由於在中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，及集團主動減少經銷商總庫存，從而對集團於同期之銷量及利潤率產生負面影響。

董事會認為集團之整體營運仍然維持良好及完整。集團的整體財政狀況亦維持穩健。公司預期半年業績公告於8月刊發。

吉利降全年銷量10%

吉利同日公布，6月總銷量（包括所擁有50%權益的合資公司所銷售的領克品牌汽車銷量）為90,875部，按年減少約29%，較5月則增長約1%，主要因為集團持續減低經銷商的總庫存所致。總銷量中，15,985部為新能源和電氣化汽車。

集團6月出口量按年增長超過兩倍，至6,234部，6月於中國市場的總銷量為84,641部，按年減少約33%。

2019年上半年總銷量為651,680部，按年減少約15%，只達到全年銷量目標1,510,000部的43%。

基於中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，及集團主動減少經銷商總庫存之決心，加上今年剩餘時間中國乘用車市場的持續不確定性，管理層團隊決定將原定全年銷量目標由151萬部下調10%至136萬部。

大行在盈警前下降目標價

大摩今日將吉利目標價由8元降至5元，評級續為減持。花旗日前亦指吉利的黃金時代已結束，由原來「中性」降至「沽售」，並削其目標價逾43%，由原來的16.4元降至9.3元，認為其風險與回報比率不再吸引。

吉利周一（8日）收市報12.16元，跌4.1%，成交10.65億元。