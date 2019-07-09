美股收跌　蘋果插2%　德銀大跌逾6%

減息預期有所下降，道指跌116點，報26806點；標普500指數跌14.點，報2975點；納指跌63點，報8098點。

蘋果（AAPL）收跌2.1%，成為跌幅最大的道指成份股。科技板塊也普遍下滑。谷歌的母公司Alphabet（GOOG，GOOGL）下跌約1.4%。 此外，德國銀行業巨頭德意志銀行（DB）收盤下跌6.1%。該公司近日宣布了全面重組計劃，準備退出投資銀行業務，將在2022年之前裁員1.8萬並放棄股票銷售與交易部門。

7月8日美股市場繼續關注美聯儲的降息前景。美聯儲決策者將在本月底召開貨幣政策會議。

市場對美聯儲大舉放寬政策的預期已經降溫。據芝加哥商業交易所的Fed Watch工具顯示，市場對美聯儲7月降息的概率預期仍為100%，但預計調降50個基點的預期降至4.9%，調降25個基點的預期升至95.1%。

INTL FCStone分析師表示，強勁的就業報告令對市場對降息50個基點的幾率的預期從近30%下降到2%。但與許多投資者和分析師的看法明顯不同的是，花旗集團經濟學家認為：美聯儲將在7月議息會議上維持利率不變。

經濟數據面，美聯儲8日報告稱，美國5月消費者信貸穩步增長。5月份的消費者信貸總額增加171億美元，與前月基本一致，年化增幅為5%。此前市場平均預期該數字將增長170億美元。