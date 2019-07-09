【中美貿易戰】日媒﹕任天堂擬將Switch部份產能　由中國遷至越南

美國對來自中國的商品加徵關稅，讓不少原在內地設廠或透過代工廠生產的品牌，決定將部份產能遷離中國。作為全球三大遊戲生產商之一的任天堂，亦有意將部份Switch的產能，由中國遷至越南。

據《日經新聞》報道，目前Switch主要是透過在中國的代工廠生產，其中鴻海精密亦為其中之一。縱使中美領導人上月底於日本大阪會面後，美國總統特朗普決定暫緩向新一輪﹑總值3,000億美元的商品加徵關稅，而遊戲機亦在該批暫緩徵收關稅的商品名單內，可是為免受到關稅致售價上揚，所以決定將部份產能遷至越南。

報道指出任天堂對Switch在今年的銷售目標為1,900萬部，與此前訂下的目標相若，隨著將部份產能遷至越南，相信產品在中國的產量將會減少。

美洲市場佔去年Switch總銷量四成

Switch去年全球售出1,800萬部，當中40%是在美洲市場售出，美國為公司最主要收入來源。而產品目前在美國售價為300美元，若美國對有關產品加徵25%關稅，廠商相信會將附加成本轉嫁至消費者，屆時售價將會提高數十美元。

在任天堂決定將Switch將部份產能遷至越南前，已有其他廠商或品牌作出遷中國的決定。當中包括Sharp決定將部份向美國銷售的筆記本型電腦，在越南生產；理光亦有意將面向美國市場的影印機生產線，遷至泰國。