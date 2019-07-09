淡馬錫派全年成績表　4分之1投資押注中國　重點行業是這個

新加坡投資公司淡馬錫﹙Temasek﹚派發年度「成績表」。截至今年3月31日，淡馬錫投資組合淨值為 3,130 億元﹙新加坡元‧下同﹚﹙約17,955億港元﹚，一年期股東總回報率為1.49%。自1974年成立至今的45年以來，該基金複合年化股東總回報率為15%。投資組合淨值在過去10年增長了1,830億元﹙約10,497億港元﹚！

淡馬錫透露，自去年7月起，已預期市場環境將更具挑戰性，並調整了投資步伐。本財年的投資額為240億元，脫售額為280億元。而來自投資組合的股息收入為90億元。

淡馬錫指，世界緊張局勢升級仍然是市場關注點，尤其是中美關係的動態。﹙資料圖片﹚

倘經濟增長持續乏力 低利率環境料持續

過去一年半中，市場波動不定。淡馬錫認為，世界緊張局勢升級仍然是市場的關切，尤其是中美關係的動態，這些緊張局勢可能會使全球經濟增長進一步放緩。該基金續稱，中國市場前景可能因中美間的對立局勢而承受更大壓力。但中國對宏觀風險具有充分認識，並具備足夠的空間採取寬鬆政策來緩解壓力。

淡馬錫對中國經濟的中期走勢保持樂觀，並期待看到更多推動經濟轉型的改革舉措，促進中國經濟走向更可持續的增長道路。同時，將繼續密切關注美國進入經濟周期末段的衰退風險。

該基金全球投資組合戰略與風險高級執行總經理方靜儀表示，面對全球環境的重重挑戰，市場情緒和投資者信心可能下滑。但她預期政策制定者會做好準備，採用溫和的政策來緩解對經濟增長的任何實質性壓力。若經濟增長繼續乏力，低利率環境在可預見的未來可能會持續，進而降低長期回報預期。

淡馬錫決定繼續押注亞洲市場，其中中國佔投資組合的26%。﹙資料圖片﹚

押注亞洲市場 中國佔4分之1

面對經濟增長繼續乏力的前景，淡馬錫又如何應對？在投資組合地理區域上，淡馬錫決定繼續押注亞洲市場，有高達66%的投資組合分佈在該地區。同時，該基金亦增加了對歐洲﹙10%﹚和北美洲﹙15%﹚的投資。這兩個區域目前佔淡馬錫投資組合的四分之一，緊隨新加坡﹙26%﹚和中國﹙26%﹚。

另外，淡馬錫亦加重投資美國市場，該區的投資佔本財年度新增投資的最大份額，其後是歐洲和中國。淡馬錫在成熟經濟體與增長中地區投資組合敞口比例為 60:40。

淡馬錫新增投資繼續聚焦於非銀行金融科技和支付系統。﹙資料圖片﹚

金融服務續成投資主調

眾所周知，淡馬錫，以及新加坡另一國有投資旗艦GIC﹙新加坡政府投資公司﹚同樣熱衷投資新經濟企業，外界分析認為，新加坡的主權基金與國策緊密相連，投資目的並非只為賺錢、保本理財。

事實上，從行業領域劃分來看，對金融服務的投資繼續佔據淡馬錫投資組合的最大份額﹙25%﹚，新增投資繼續聚焦於非銀行金融科技和支付系統，包括運營旗艦支付平台支付寶﹙Alipay﹚的螞蟻金服(Ant Financial﹚，以及全球支付解決方案供應商環匯（Global Payments）。

另外，科技、媒體與電信，特別是科技，都是淡馬錫的主要投資領域。新增投資包括北美的數字解決方案供應商UST Global和餐廳外送服務線上平台DoorDash、印度的線上打車軟體公司OlaCabs，以及巴西的醫療保健電商平台Bionexo。

在生命科學領域，淡馬錫亦投資了位於愛爾蘭的全球醫療設備與療法公司 Aerogen、支援創新醫藥產品研發的中國臨床合同研究機構杭州泰格醫藥﹙Hangzhou Tigermed﹚、及新一代細胞療法公司亙喜生物 (Gracell Biotechnologies)， 以及進入商業化階段的英國生物製藥公司 Orchard Therapeutics等。

莊太量認為淡馬錫複合回報達15%，屬高回報，但其投資風格未必適用於香港。﹙資料圖片﹚

莊太量︰淡馬錫投資取向 未必適合香港

中文大學經濟學系副教授莊太量認為淡馬錫主權基金複合年化回報達15%，屬高回報，較香港外匯基金表現為好，但「未到好犀利」。他解釋，兩者性質有所不同，香港的外匯基金較為保守，主要用以鞏固聯繫匯率，並非以賺錢為主。相反，淡馬錫主權基金則較為進取，投資回報相對較高，但就「好冒險」、「未必年年咁好景」。

莊太量認為，淡馬錫投資取向未必適用於香港，「目前香港外匯儲備充足，唔缺錢，就算賺咗錢又唔係分畀香港人！」因此，認為外匯基金的保守投資為「上策」，又認為目前外匯基金每年約5%回報的表現「不過不失」。

他又指，新加坡在「李氏皇朝」的家族管理下，基金的投資透明度較低，若在香港實施必然會被港人反對，又認為若在香港推行主權基金必須與政策掛勾，否則「啲錢儲嚟都無用」，他建議可把投資成果的十分一投入到全民退保的基金內，或將主權基金投資加入在強積金計劃內，讓港人分享成果。