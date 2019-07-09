惠譽料內地銀行淨息差受壓　貸款增長難以提速

今年起多間內地銀行先後發債吸水，加上包商銀行早前遭到人行接管，令市場關注內銀資本水平。評級機構惠譽高級董事兼大中華區銀行評級主管胡月明表示，預料今年下半年內銀淨息差壓力加大，盈利將會受壓。

內地加強干預銀行貸款政策

胡月明出席記者會時指，中央加強限制銀行貸款定價的空間，期望藉此提振經濟，但另一邊廂內地銀行拆息高居不下，將繼續壓縮淨息差水平，令行業盈利能力持續下降，對資金成本較高的小型銀行影響更大。

她又指，由於監管要求提升，內地銀行仍有補充資本的需求，若單以行業的自有資本水平計算，未來數年的貸款增長均難以超過5%，預料內地難以採取積極的信貸刺激政策。

監管要求提升勢加重壓力

此外，交通銀行（3328）或於2年內納入全球系統重要性銀行，加上總損失吸收能力（TLAC）的實施時間表或會加快，將進一步加重內銀吸收資本的壓力。

但胡月明估計，不良貸款率將維持穩定，主要由於內地銀行體系屬封閉系統，內銀可將壞帳問題拉長至數年時間處理，以減低整體衝擊。

問及包商銀行早前遭人民銀行接管，胡月明預料短期將引發一定融資及流動性壓力，並指事件反映內地小型銀行普遍存在的管治問題。

她續稱，內地公開及解決該行的金融問題，是提高透明度支資訊披露的重要一步，但要確定此舉是否有助提升類似銀行的管治質素，仍然言之過早。