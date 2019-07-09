惠譽撤回對長實所有評級　公司﹕標普及穆迪仍予「A」級評級

投資評級惠譽撤回向長實集團（1113）的所有評級。惠譽向投資指出，由於長實不再向惠譽提供相關資料，因此將撤回予長實的長期外幣信貸評級「A」，展望為「穩定」﹑高級無擔保債券評級「A」，及早前由長實地產發行的30億美元規模的歐元中期票據「A」評級。

惠譽指出，由於長實停止參與評估程序，所以無法在不充份的資料下，維持予該公司的評級，因此不再向投資者提供與長實相關的評級資訊。

從《彭博》終端機顯示，惠譽已在今日撤回予長實的評級。在2015年及2017年，分別予長實「A-」及「A」評級。

對於惠譽撤回評級的決定，長實回應指出，公司擁有財務狀況非常穩健，亦有標普及穆迪兩家機構維持穩定的「A」級評級，相信有足夠資訊供投資者參考。

從《彭博》終端機顯示，惠譽已撤回予長實的評級。（彭博終端機擷圖）

穆迪及標普仍予長實評級

目前穆迪予公司長期評級為「A2」，當地貨幣發行人評級及外幣發行人評級亦為「A2」，評級展望為「穩定」。

標普則予公司長期本地及外國發行人信用評級均為「A」，評級前景為「穩定」。

目前標普及穆迪仍為長實提供評級。（彭博終端機擷圖）

長和仍獲三大機構予評級

至於同系長和（0001）仍獲得恵譽評級，長期發行人違約評級為「A-」﹑長期本地貨幣發行人違約評級為「A-」，高級無擔保債務「A-」評級，評級展望為「穩定」。

穆迪則予發行人「A2」評級﹑長期評級亦為「A2」，評級展望為「穩定」。

標準普爾予長期外國及本地發行人評級為「A」，評級前景為「穩定」。

長和仍獲得三大投資評級機構予評級。（彭博總端機擷圖）

過往評級機構亦曾撤回長和系旗下公司評級。在2011年時標準普爾撤回予尚未進行重組的長實地產評級，當時標普指出，由於該行改變了分析及評級企業流動的標準，而作為分析長實數據的資料已不符合新標準，所以決定撤回長實地產信貸評級。

長實地產當時的回應則指出，公司財務穩健及負債低，兼且擁有足夠融資能力，所以早於2009年已再無使用標普的評級。

林嘉麒：惠譽撤回評級 對長實業務沒影響

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，今次惠譽取消對長實集團進行評級，估計對長實業務不會有影響，因為標普及穆迪仍向長實進行評級，相信投資者及基金仍有足夠的參考資料去評價長實，不會因為一間投資公司撤銷評級，而令到長實資金流走。

對於長實未來業務，林嘉麒認為，整個長和系的長遠投資策略轉為保守，投資很多盈利比較穩定的項目，從而令到長和系股價不會有太大波幅。