ofo成都單車只餘下三份之一　武漢亦要限時內減車

俗稱共享單車的互聯網租賃自行車，行業在早前大幅擴張，但其後無以為繼，「小黃車」ofo最近就在多個城市減少車輛。

《每日經濟新聞》報道，大約3年前ofo在成都，與摩拜單車佔據市場，不過最近到訪成都多處，見到的是大量摩拜、青桔及哈囉單車，僅偶然發現小量ofo單車，部份更已損壞。

成都市面少見ofo單車 已遷出原辦公室

記者訪問了幾個成都市民，均表示ofo要收取押金之後，沒有再使用，因為市場上還有其他品牌不收押金，而ofo一直未退回押金。

四川航空廣場曾是ofo的辦事處，但公司目前已遷出，與傳媒聯絡的公關人員亦已在半年前離職。

ofo全盛時期在成都投放約30萬輛單車，但據成都市監管平台數據，現時主要區域不到10萬輛。

共享單車過多 成都6月處理5萬輛壞車

成都市城管委市容管理處人士表示，由於市面有大量損壞及被遺棄的共享單車，他們要展開集中清理行動，包括各個品牌，6月就清理了大約5萬輛。

成都一間物流公司負責人向《每日經濟新聞》表示，ofo還欠400萬至500萬元人民幣，至今仍未歸還。

武漢禁ofo新增及更換單車 並要清理廢車

至於武漢市，交通運輸局等部門已推出共享單車總量調減的方案，禁止ofo在武漢新增或更新單車。如ofo清理廢棄單車不如理想，各區城管部門會依法處理。

摩拜、哈囉單車亦都需要減少單車數量，但ofo情況較困難，因公司在武漢市已無管理人員。

武漢市交通運輸局局長陳估湘指出，撇除ofo之後，該市還有70多萬輛共享單車，遠大於需求量。而據第三方估算，武漢市最大「容量」為60萬輛。