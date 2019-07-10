滙豐環球投資管理：減息為延經濟擴張　衰退或是2021年後風險

聯儲局月內很可能減息，滙豐環球投資管理亞太區投資總監及環球策略投資總監（股票）馬浩德認為，聯儲局減息是為延長美國有史以來最長的經濟擴張，而非潛在的經濟衰退，並指企業盈利有增長，低通賬環境和政策支持，對股票市場而言非常健康，他依然看好風險資產，並以股票為甚。

馬浩德認為，市場對經濟衰退的憂慮言過其實，目前環球經濟增長合理、企業基礎穩健、貨幣政策有利，意味經濟衰退較可能是2021年或之後的風險。加上，通賬偏軟，認為各央行不太可能採取緊縮政策，預期2019下半年全球通賬繼續走低，各地將重點關注在周期穩定性。

該行認為新興市場存在重大機遇，當中以亞洲（日本除外）脫穎而出，價值較美股吸引。年初至今，中國市場表現穩健，由於股價相對低位向上，因此預期中國股市下半年可繼續帶來理想回報，且升勢有望延續至下一年。雖然存在貿易談判憂慮，但相信透過靈活財政和貨幣政策，可在經濟過熱和提振經濟之間取得平衡。

美國孳息未出現倒掛

該行亞洲信貸研究主管梅立中表示，美國10年期及30年期國債孳息率曲線暫未出現倒掛，以往是倒掛1年後，經濟才會真正步入衰退周期。但他提到，若通脹重臨，但經濟表現不太強勁，擔憂或出現滯脹，從而加劇全球經濟衰退風險。

梅立中預料，聯儲局本月會減息一次，但並非回應經濟放緩，而是為了延長經濟擴張作出的「保險性減息」，之後的減息前景則要視乎經濟表現而定。