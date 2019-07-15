打破人事框框　日本NEC為吸新血薪酬不設限

日本企業招聘畢業生，一向有提供劃一薪酬的傳統，之後再按年資及表現加薪。不過這種制度放在全球，已無法與外國企業爭奪優秀人才。為了招聘新血，不少企業打破薪酬限制，NEC就是其中之一。

2020年東京奧運 採用NEC人臉識別技術

大家印象中的NEC，可能停留在電視機、電話、電腦等產品，但其實該公司在資訊科技（IT）發展不俗，擅長人臉識別等生物認證技術，連2020年東京奧運會也使用他們的人臉識別技術。

年薪可超過1000萬日圓 即月薪達6萬港元

《共同社》報道，NEC有意爭奪人工智能（AI）等方面的人才，但全球人才競爭激烈，日本企業傳統的薪酬系統，無法與外國競爭。因此社長新野隆強調：「為參與國際競爭，必須改變人事制度。」

新制度在2019年度的後半段推出，年輕的研究員薪酬不會設限，第1年進入公司的年輕人，年薪甚至有可能超過1,000萬日圓（約72萬港元，即約月薪6萬港元）。

新野隆表示，未來會運用各項IT科技，建立「智慧城市」，希望旗下兼顧便利及私隱。

其實不少日本企業，近月都提出了薪酬制度改革，Sony、Uniqlo都分別大升新入職員工薪酬兩成。

至於日韓爭端，NEC使用多種韓國半導體產品，新野隆僅稱還不清楚事件影響，會根據情況應對。