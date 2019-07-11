花旗料美國於月底減息　會否再減？　視乎中美貿易談判

美國聯儲局主席鮑威爾於美國國會出席聽證會時，發出鴿派言論，促使市場人士預期當局在本月底極有機會減息。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧預料，美國有機會在月底減息25個點子，反映美國經濟疲弱的情況。至於會否再度減息，則要視乎中美貿易的談判狀況。

2019年環球經濟增長預測為2.9%，而2020年則為2.8%。花旗認為，全球正充斥不少不穩定因素。

美國息口出現變化，對本港拆息帶來哪些影響？花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖則指出，縱使本港銀行的總體結餘跌至500多億元，但狀況仍未算緊張，未見銀行拆息有上調壓力。不過，下半年有大型新股集資，拆息仍有機會抽升。

維持恒指年底見3萬點預料

在談及本港股市走勢時，黄栢寧指出今年預料的市盈率的估值仍低，維持今年底恒指30000點的預測，但不會即時回升到該水平。

雖然美國減息，但只會短期振興股市，長遠要視乎宏觀經濟因素。該行看好息率高的地產股，因美國減息預期上升及股市波動性增加。同時亦看好銀行股及澳門博彩股。

黃栢寧指出，內地政策及經濟不確定性增加，中資股估值或繼續受壓，不過該行看好消費、科網股的增長前景和息率高的公用及大型銀行股。

通脹高企不宜減息

另一方面，陳正犖預測環球央行會採取偏寬鬆的政策，又預期中國政府的政策空間大，將調整財政政策以穩定經濟，例如大力推動基建措施及調整公開市場操作利率等。但在貨幣政策方面，則會預留彈藥應付貿易談判的波動，加上通脹數據有明顯升幅，在通脹率高的情況下不適合減息。

此外陳正犖估計，人民幣不會明顯反彈，跌破7的機會不大，續於在6.8至6.9徘徊。