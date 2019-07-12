【收市總結】恒指僅升39點成交低迷　安樂工程掛牌升35.8%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股午後升幅收窄，成交進一步收縮。恒指收報28471點，上升39點；國指收報10788點，上升4點。成交額624億元。
頤海國上漲5.3% 中國全通飆六成
今日上市的安樂工程（1977）收報1.63元，較上市價1.2元高35.8%。
為海底撈（6862）供貨的頤海國際（1579）今早破頂，最高見47.5元，收報46.7元，上升5.3%。海底撈收報33.45元，上升0.6%。
計劃引入新大股東的中國全通（0633）收報0.305元，上升60.5%。
新城控股大反彈近8% 承興續挫6%
新城發展控股（1030）午後反彈幅度擴大，收報7.58元，上升近8%。
同樣早前高層被拘的承興國際（2662）收報0.47元，下跌6%。
近期強勢的維亞生物（1873）建議回購股份，收報4.22元，上升10.2%。
中國人壽上揚1.8% 石藥下滑2.5%
其他股份方面，中國人壽（2628）收報20.2元，上升1.8%；金沙（1928）收報40.4元，上升1.4%；信置（0083）收報13.38元，上升1.4%；友邦（1299）收報85.45元，上升1.3%；中信股份（0267）收報10.8元，下跌1.8%；吉利（0175）收報11.6元，下跌1.9%；旺旺（0151）收報6.15元，下跌2.4%；石藥（1093）收報12.58元，下跌2.5%。
中國A股全日企穩，上證收報2930點，上升12點；深證收報9213點，上升60點。
日股收報21685點，上升42點。