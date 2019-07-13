百威亞太擱置上市　分析指與定價有關　非受社會或政治事件影響

炎炎夏日，正是啤酒及汽水等飲料大賣的時候。全球最大啤酒公司百威英博，將旗下亞太區業務百威亞太（1876）上市，可謂「揀啱時間」。可是百威亞太卻在截止認購後宣布，指出因應市況等多個因素，擱置上市計劃，投資者頓時心頭一涼，這也意味今年以來最大型新股要「停一停」。 事有湊巧，近期先有物流地產平台ESR在6月下旬，停止其百億元集資上市計劃；後有百威亞太煞停上市，加上以第二上市回歸香港的阿里巴巴，傳聞其集資額只有100億美元，為市傳的金額一半。香港新股市場突然退熱，或影響香港爭逐全球新股市場集資一哥的地位。 同時，百威亞太擱置上市計劃，惹來了不少市場人士猜想。有證券業人士指出，最主要原因相信與基金投資者無法與公司就定達成共識，又指出與早前本港發生的政治事件並無關係。

在今年6月底時，會計師事務所德勤及畢馬威，均預料今年全年香港新股市場集資額可以達到2,000億元左右。當時畢馬威資本市場主管兼合夥人劉國賢更預期，若阿里巴巴落實來港掛牌，而其集資額可以達到200億美元（約1,560億元）的話，相信香港可以衞冕全球新股市場集資額「一哥」地位。

由於今年上半年，香港新股市場集資額不足700億元，即今年下半年新股市場集資額達到1,300億元，方可以達標。百威亞太停止其上市計劃，難免加大香港爭逐「一哥」地位難度。

百威亞太擱置上市，倘阿里巴巴也削其集資額，勢衝擊本港爭取新股市場「一哥」地位。﹙資料圖片﹚

估值問題料是叫停原因

百威亞太今次招股集資介乎650.61至764.46億元，有機會成為今年全球集資額最大規模的新股，最終擱置上市計劃，讓市場人士感到意外。因為在該大型新股尚未招股時，市場人士相當興奮，香港銀行同業拆息更因此而扯高，一星期曾扯高至3厘。以近期每日港股成交額只有700億元的市況，反映出投資者對公司上市有一定期待。

至於投資者對公司招股反應亦非太失色，市場消息指出，公開發售部份凍資額達到440億元，較其公開發售部份約38億元，超額認購約11倍。

可是國際配售部份未見太突出，雖然曾有消息指出，此部份認購已足額，但是有報道指出，有大型投資者「抽飛」。《路透》更引述消息人士指出，部份投資者對於百威亞太的估值高於同業，不太接受。《CNN》則另外引述消息人士指出，集資規模﹑招股價及投資者質素等，為導致百威亞太停止上市計劃。

綜合外電報道，估值問題為上市計劃被叫停原因。百威亞太招股價介乎40至47元，即上市時市值介乎4239.81至4981.78億元，以去年盈利為110億元計算，市盈率為38.5至45.3倍。《彭博》預料明年公司市盈率為33.5倍，高於青島啤酒（0168）的30.7倍，惟較華潤啤酒（0291）的37.1倍為低。

百威亞太管理層早前在香港舉行記招，以介紹公司招股計劃。（余俊亮攝）

證券業人士﹕與政治事件無關

信誠證券聯席董事張智威亦指出，據市場消息指百威亞太未能如期上市，是因為國際配售中有基金未能與公司就定價達成協議。該基金希望用最下限定價，但公司就屬意用中下限定價。隨著雙方談不攏，最終令百威亞太煞停上市計劃。

他認為今次事件與經濟疲弱及政治事件無關，又指出在招股期間大市沒有急跌，大型示威及遊行事件最激烈是7月1日，但到百威開始招股時，遊行規模已縮小。

耀才證券研究部總監植耀輝稱，百威亞太上市擱置，並非跟政治事件有關，若以公司的解釋，是有提及到近期市況，不過也有報道引述消息指，公司難以就上市招股價定價。

信誠證券聯席董事張智威指，除非事件帶來連鎖效應，並影響阿里巴巴上市，否則對港交所（0388）影響不大。（張浩維攝）

散戶將要蝕手續費

張智威亦關注，今次事件日後會否對其他集資規模較大的新股帶來影響。惟他指出，除非事件產生連鎖效應，並影響阿里巴巴上市，否則對港交所（0388）影響不大。

大市方面主要是本來預計百威上市能帶動成交，現在則期望落空。由於擱置上市所有手續費都要照樣計算，散戶將要蝕手續費，若借孖展更要蝕息。

植耀輝料事件對日後阿里招股影響有限

植耀輝指出，事件是個別事件，較為罕見，無需太過擔心，預計不會影響阿里上市部署，因為百威跟阿里的業務性質不同，阿里處於高增長階段，也是科技股，招股反應不會差。

植耀輝說個別事件不會對大市氣氛有較大衝擊，對港交所或有少許影響，因之前投資者炒作大型招股活動，令其股價受惠，惟相信不會對其估值及股價有太大影響，不少投資者看得較長遠，之後或會有中概股赴港上市，利好港交所股價。

植耀輝相信，百威亞太擱置上市，不會對日後阿里巴巴招股帶來影響。（張浩維攝）

百威亞太停止其上市計劃，相信對本港市場影響有限。可是今次將亞太區業務分拆上市，乃是百威安博減債方案其中一環。未來該全球啤酒行業巨人，採取哪些措施來減債，相信是市場人士的焦點。