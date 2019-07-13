太陽城CEO周焯華﹕作為澳門企業　會按澳門法規經營

日前有內地傳媒報道，太陽城集團（1383）在內地經營網絡博彩業務。公司行政總裁周焯華今日在澳門舉行的記者會上指出，公司並沒有經營沒有實體賭枱籌碼、在內地進行推廣及結算的網絡博彩平台。他又指出為澳門公司，會依據澳門法規經營，又指出就算有外國法規容許經營的產品，若澳門不容許，公司亦不會採用。

他又指出不會就今次事件向任何媒體追究法律責任，亦感謝媒體對個人及集團的監督及關注。

周焯華指出作為一間澳門機構﹑澳門人企業﹑澳門公民，其事業﹑家庭及根均在澳門，心向祖國；又表示並無觸犯內地及澳門法律，個人亦無受到內地調查，強調太陽城是一家守法經營的公司。

他表示太陽城博彩中介一人有限公司是一個合法經營博彩中介人業務的公司，且公司及關聯公司在其他國外的業務亦均在各地政府監管下依法營運。公司並沒有經營沒有實體賭枱籌碼、在內地進行推廣及結算的網絡博彩平台，也沒有報導所指的超過中國彩票總收益，擾亂國家金融秩序的行為。公司的營業額數據和收益，每月都在世界各地由官方及本公司正式公佈。

他亦作出聲明，指公司一直遵守澳門特別行政區政府的法律法規，依法守法營商。今後將以澳門的法律法規為準則，作為日後經營集團產品及服務的標準，即使在其他國家地區是法律容許經營的產品，但在澳門的法規不容許的情況下集團不會採用，並以澳門的法律為依歸。

太陽城集團為這次事件對澳門特別行政區政府帶來的不便，為澳門博彩牌照商可能帶來的負面影響，深感抱歉，並希望能夠藉此平息內地及澳門特區各界的疑慮，亦希望各方繼續支持太陽城集團。