【華為解禁】傳美國可能最快兩周內　允許美企向華為供貨

《路透》今日報道，美國一名高官表示，美方可能在最短兩周內許可本國企業重新開始向華為銷售產品。

作為全球最大的電信設備生產商，中國企業華為於5月份被美國商務部列入「實體清單」，該清單禁止美國企業在未獲得許可的情況下，向華為提供新的美國產品與服務，而這類許可申請很有可能被駁回。

中美首腦在二十國集團（G20）領導人峰會期間會晤後，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，美企可以向華為供貨，7月9日，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，在不對國家安全構成威脅的情況下，美國政府將向尋求向華為銷售產品的公司發放許可證。

傳有晶片商向特朗普進行遊說

報道稱，羅斯講話之後，兩家美國芯片廠商表示將申請更多的許可。

特朗普態度的逆轉，以及美國商務部的迅速行動，暗示晶片行業的遊說以及中國施加的政治壓力，很可能重新激活美國企業對華為的銷售。

一名製造商代表在上周四（11日）的會議上被該名美國高級官員告知，有可能在兩到四周內取得許可。

這位不願透露姓名的人士表示，該官員沒有說明許可審批的標準，但她認為將依個別情況而定，至少一開始是如此，因為商務部將尋求形成更廣泛的意見。