港交所譴責中國再有醫學12董事　被指未披露動用資金提供貸款

中國再生醫學（8158）12名現任及前任董事遭到香港交易所（0388）譴責，另外對前獨立非執行董事彭中輝作出批評。

港交所於新聞稿內指出，公司於2015年3至7月期間完成3次配股，集資15.49億元。根據披露，資金用於主營業務活動及一般營運資金。

中國再有醫學在2001年7月18日上市，其核心業務為從事生物醫學產品及醫療技術的研發，提供組織工程產品及其相關副產品的生產及銷售，但並不包括放債業務。

未有向外披露 更改配股集資所得款用途

可是公司在2015年3月至8月期間，共批出19筆貸款，涉及總額為13.18億元，悉數來自配售所得款，有關貸款並非公司正常及一般業務範圍。該19筆貸款均不逾6個月，實際年利率為12%，涉及金額介乎1,760萬元至1.01億元不等，可是授出該等貸款前未有向股東披露，亦未股東批准。

新聞稿內又指出，當時公司指授出貸款1至19時已進行資產及代價測試，所得百分比均低於5%，即未到需要披露水平，可是公司並無進行收益測試，而上市部份認為收益測試方膏用交易的衡量標準。以收益比率計算交易全部須為刊發公告，及經股東批准的交易，公司並無遵守。

上市委員會認為案件違規情況嚴重，既無向股東及公眾公布更改配售所得款用途，亦未獲得董事會同事，亦未有進行盡職調查下作出。

上市委員會決定譴責公司及董事，指令董事參加培訓，並於4星期內委聘獨位合規顧問。被譴責董事分別為前執董戴昱敏、王玉榮、黃世雄、邵政康，前非執董鄧紹平、曹福順、楊正國、王建軍、王輝，獨董陳炳煥以及前獨董呂天能。