網易《第五人格》曾被指抄襲　今入股《Dead by Daylight》開發商

《Dead by Daylight》開發商Behaviour Interactive宣布，與網易達成戰略合作，網易將會購入Behaviour部份股權，事成之後Behaviour仍會獨立運作。

Behaviour是加拿大遊戲開發商，位於蒙特利爾。網易遊戲副總裁王怡表示：「網易很高興能夠與Behaviour發展進一步關係，Behaviour是網絡遊戲的先驅，在非對稱戰場競技遊戲有領導地位。」

「允許《第五人格》使用《Dead by Daylight》玩法」

不過，雙方之前其實有一些「過節」。網易去年推出的非對稱電場競技手機遊戲《第五人格》大受歡迎，但引來玩家抄襲《Dead by Daylight》的質疑。

當時Behaviour在官方微博回應稱，《第五人格》並未獲得《Dead by Daylight》的品權授權，但Behaviour將來會成為《第五人格》的「玩法顧問」，因此在遊戲公測前允許《第五人格》使用《Dead by Daylight》的玩法。

Behaviour在1992年創立，目前僱用約550名員工，累計出售7,000萬份遊戲，當中以《Dead by Daylight》最受歡迎，擁有1,200萬名玩家。