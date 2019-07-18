G7齊聲反對Facebook發行加密貨幣Libra

七國集團（G7）財長和央行行長在法國舉行會議，會上達成共識，反對科技巨頭Facebook推出加密貨幣「Libra」計劃。

加密貨幣問題上，七國財長「就迅速採取行動的必要性達成了很大共識」。Facebook計劃推出加密貨幣以來，遭到了監管機構、央行行長和政府的齊聲反對，稱其必須尊重反洗錢和恐怖主義融資的規則並確保交易和用戶數據的安全。

德國財政部長舒爾茨（Olaf Scholz）則表示，Facebook的計劃「似乎考慮不周」，並認為還存在數據安全問題。

七國財長一致認為有必要對科技巨頭設立最低公司數字稅，但商定具體稅率還為時過早。

擔任G7峰會輪值主席國的法國已經要求歐洲央行執行委員會成員科爾（Benoit Coeure）成立G7特別工作組，調查像Libra這樣的加密貨幣和數字幣。

傳日本擬建加密貨幣支付網絡

另一方面，《路透》引述消息人士指出，日本政府有意發展一個用於加密貨幣支付的國際網絡，而該網絡類近環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）系統，以打擊洗錢活動，預料未來數年可以籌備完成。同時將與專門打擊洗錢活動的國際組織「財務行動特別組」相關的團隊，督導網絡開發。

消息又指出，此計劃由財務省及金融廳提出，「財務行動特別組」予以批准。