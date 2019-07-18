IMF報告﹕美元被高估6至12%　建議美國等貿赤國減少開支

近期屢次出口指美元匯價過高的美國總統特朗普，可以有新彈藥繼續就此議題發炮。IMF最迎發表報告，指出按美國近期基本經濟情況，美元被高估6至12%，至於日圓﹑歐元及人民幣，則符合當地基本因素。

不過報告指出，若按德國經濟基本情況，歐元被低估8至18%。人民幣匯價方面，若IMF的模型有頗大差距，如中央政府政策奏效，人民幣被低估11.5%；政策前景不明，則會被高估8.5%。

IMF的報告指出，從各主要經濟體貨幣﹑外部盈餘及財赤等情況，反映出歐元及新加坡等國家及地區錄得貿易盈餘，反而美國﹑英國及個別新興市場經濟體卻持續錄得貿赤。

報告又指出淨信貸者佔比增加，佔全球GDP約20%，為1990年代初水平5倍，反而淨負債者水平變化不。

中美貿戰至明年全球經濟損失4550億美元

報告又指出，中美貿易戰或會導致明年全球經濟損失4,550億美元，可是目前雙方仍未有方法解決外貿不平衡。IMF指出，貿盈及貿赤國需要重新推動自由化步伐，及加強多國交易系統。

報告又指出，在短期內金融風險仍屬可控，惟對全球經濟而言風險猶在。

報告指出受到貿易緊張關係持續升溫，或英國採取硬脫歐，引致全球經濟更疲弱，將會對其他較依賴外部需求及融資的國家，會受到影響。中期而言，貿易緊張關係會引發負債國較大調整，並擴張至其他國家。報告建議美國及英國應減少支出，反而錄盈餘的國家如德國及南韓，可以增加基建投資。