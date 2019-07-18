國泰6月載客量增加6%　但貨運量下跌9.1%

國泰（0293）公布6月客貨運數據，載客量有增長，但貨運量則下跌。

國泰及港龍6月載客量共310萬人次，按年增加6%，乘客運載率上升1.4個百份點至86.7%。以可用座位千米數計算的運力，則上升7.3%。

以地區計算，南亞、中東及非洲的收入乘客千米數增長15.6%，歐洲亦升13.2%，而中國內地則減少2.3%。

今年首6個月，載客量增長4.4%，運力則增加6.7%。

首半年貨運量減少5.7%

貨運方面，6月運載貨物及郵件合共16.4萬公噸，按年減少9.1%，運載率亦下跌7.8個百份點至62.8%。以可用貨物及郵件噸千米數計算，運力上升1.5%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌9.7%。

首6個月載貨量減少5.7%，運力則上升1.1%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.1%。

商務及旅遊客運需求強勁

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：「6月份商務及旅遊的客運需求依然強勁，前艙運載率更高達到十多年來的新高。然而，激烈的市場競爭令收益率持續受壓。北美和歐洲等長途航班表現較預期遜色，尤其是在收益方面。預計收益率於未來數月將持續受壓。」

他續指出：「在貨運方面，疲滯的市場氣氛削弱載貨量及收益率。除美洲，東北亞和中國內地的載貨量較5月份略有增加外，整體貨運量較上月及去年同期下跌，惟亞洲地區在6月的下旬出現短暫復蘇。未來數月的貨運量走勢並未有反彈回升的跡象。我們將通過與貨運代理商和付貨人密切合作，努力維持理想的市場份額，並進一步調整貨機運力，配合需求。」