【收市總結】恒指跌131點　成交僅606億　國泰午後倒跌0.7%

財經快訊
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港股連續第二個交易日回吐，但成交未有起色。恒指收報28461點，下跌131點；國指指報10784點，下跌63點。成交額只有606億元。

維達勁升16.1%　承興再飆31.8%

國泰（0293）公布6月客運量上升6%，但貨運量下跌9%，收報12.18元，下跌0.7%。

半年盈利增長5.4%的維達（3331）收報15.68元，上升16.1%。

承興國際（2662）繼續反彈，不過臨近收市升幅收窄，收報1.16元，上升31.8%，成交額接近17億元。

發盈喜的三愛健康（1889）收報0.135元，上升37.8%。

雨潤爆上35.1%　味千大漲15.9%

豬肉股雨潤（1068）炒上，收報1.27元，上升35.1%。

第二季同店銷售增長4.8%的味千中國（0538）收報3.64元，上升15.9%。

金價上升，貴金屬股亦向上。中國白銀（0815）收報0.55元，上升13.4%；潼關黃金（0340）收報0.475元，上升10.5%；招金（1818）收報8.85元，上升4.6%；壇金（0621）收報0.04元，上升2.6%；靈寶黃金（3330）收報1.4元，上升1.4%。

旺旺上揚1.4%　中海油下滑2.3%

其他股份方面，旺旺（0151）收報6.3元，上升1.4%；石藥（1093）收報13.34元，下跌1.2%；新世界發展（0017）收報12.34元，下跌1.3%；碧桂園（2007）收報11.26元，下跌1.4%；舜宇（2382）收報85.95元，下跌2.3%；瑞聲（2018）收報43.1元，下跌2.3%；中海油（0883）收報12.88元，下跌2.3%。  

中國A股下跌超過1%，上證收報2901點，下跌30點；深證收報9154點，下跌147點。

日本經濟數據疲弱，日股收報21046點，下跌422點。

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