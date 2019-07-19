四國央行同日宣佈減息　全球能否開啟寬鬆時代要看聯儲局

韓國、印尼、烏克蘭及南非四個國家央行，同於周四（18日）宣佈降息。2019年2月以來，已有印度、埃及、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、澳洲等多國央行宣佈降息。

《中國證券報》報道，美國聯儲局7月底即召開聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，市場對其降息概率的預期已達100%，認為降息基本上是「板上釘釘」，只是減幅多少而已。

作為聯儲局三號人物、紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）於周四稱，當利率和通脹都處於較低水平時，決策者不能只準備不行動，坐等潛在的經濟問題爆發。他的言論被視為迅速采取貨幣行動的強烈理由。其演說內容，強化了美國將在7月底減息的預期。 而各國央行行動起來的目的只有一個，通過釋放流動性刺激經濟。

六成人預料聯儲局減息0.25厘

分析稱，當前採取減息的國家普遍面臨經濟下行壓力。各國為求經濟自保，在缺乏特別有效的手段刺激經濟增長的背景下，不得不把目光落在貨幣政策的調整上。

有市場人士指出，如果有超級和大型經濟體，如美國、中國、日本、歐洲央行等多國央行跟進，則意味著全球重新進入新一輪「寬時代」。報道指出，全球寬鬆時代能否開啟，關鍵閘門在於聯儲局。

芝商所（CME）「美聯儲觀察」（FedWatch）工具最新數據也顯示，市場參與者預計聯儲局下次議息會議（2019年7月底）減息25個基點的概率為55.9%，減息50個基點的概率為44.2%。 美銀美林最新的全球基金經理調查也顯示，市場對減息的預期達到了歷史上的峰值位。