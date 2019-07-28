日企推自動安排行程服務　只須輸入旅遊天數及預算　幾秒搞掂！

去旅行計劃行程，往往都要花很多時間，日本就有公司推出自動安排旅行行程服務，首階段是為旅行社的旅行團投計行程，未來更計劃與機票及酒店的旅遊預約網站系統合作。

據日經中文網報道，主營地圖、旅遊指南類出版物的日本昭文社與開發半導體的Headspring（東京品川區），旗下的合資公司Mapple Spring開發了旅行行程安排服務「Mapple Planner」，用戶只需輸入旅行出發地、目的地、旅遊天數及行程預算，只需幾秒鐘，平台便會制定好行程。

旅遊計劃制定服務「Mapple Planner」的行程表將會提供旅遊景點的地址、開放時間以及往返於各地點之間交通所需的時間。（公司新聞稿圖片）

每個帳戶月費1萬日圓起

行程表將會提供旅遊景點的地址、開放時間以及往返於各地點之間交通所需的時間；如果想更改旅遊線路，可在地圖點擊，即可調整旅遊景點的參觀順序或者增加旅遊景點。該服務收費標準為1個帳戶月費1萬日圓起，亦有提供團體折扣優惠。

昭文社長期製作和出版旅遊書，故公司收集了當地的餐飲店及地區名勝古跡的數據資料，最近公司推出了電子旅遊書手機應用程式，每月用戶人數超過40萬人，公司可利用大數據分析那些景點較受歡迎。