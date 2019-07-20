路透：英國政府最快7月22日決定　是否採用華為5G設備

英國部份地區已開通5G網絡，採用部份華為設備，然而政府內部在採用程度上仍未有決定。有報道指，一個有影響力的委會員，敦促政府盡快決定。

目前禁止參與關鍵部份 可提供非敏感零件

由即將離任的英國首相文翠珊（Theresa May）領導的英國國家安全委員會，今年4月討論了是否讓華為參與該國5G建設，當時原則上禁止華為參與關鍵部份建設，但允許提供不太敏感的零件。

《路透社》報道，英國議會情報與安全委員會（ISC）表示，這種拖延的做法「正在嚴重損害我們的國關係，必須視為緊急事項來做決定」。

報道引述3名消息人士指，政府最快在7月22日（星期一）公布評估結果，但5G設備供應商的資格就留待下一任首相決定。

ISC在聲明中表示，英國網絡安全主管一直清楚，這問題不是關於某一國家或公司，而是整個體系需要能夠抵禦任何絡攻擊、惡意行為或人為失誤。

市場僅3間供應商 但中國應理解排除華為

該委員會指出，最佳方案是分散供應商，而目前面臨的問題，是5G設備只有華為、Nokia及Ericsson三間供應商。

ISC指出，引入全部三間公司的產品，會因為安全顧慮而制定更高全安標準，這樣反而提高整體的安全性。

但同時該委員會指出，政府必須考慮政治因素，不應做任何危及美國、加拿大、英國、澳洲和新西蘭「五眼聯盟」的事情。

ISC表示，如果英國排除華為，中國是會理解的，因為中國政府也不允許一間英國公司參與中國基礎設施。