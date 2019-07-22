【多圖】迪士尼樂園酒店　推出Cinderella主題套房

上半年訪港旅客數字依然高企，旅發局數據指整體訪客有近3,500萬人次，按年上升14%。其中受旅客歡迎的迪士尼樂園正進行擴展計劃，配合即將重新開放的睡公主城堡，香港迪士尼樂園酒店推出4間《仙杜瑞拉》（Cinderella，即灰姑娘）主題套房，提升園區的客戶體驗。

香港迪士尼樂園酒店營運駐店經理陸志江（左）表示，套房吸引外地旅客、家庭客及情侶客租住，其中約兩成客人預約作慶祝用途。（ 歐嘉樂攝）

去年推出《魔雪奇緣》套房 入住率達八成

迪士尼樂園3間酒店去年入住率達75%，香港迪士尼樂園酒店營運駐店經理陸志江表示，單計約有400間客房的香港迪士尼樂園酒店，今年上半年入住率與去年持平，而去年暑假推出的5間《魔雪奇緣》主題套房入住率達八成，並以內地、日本及本地客人為主，故計劃推出更多主題套房吸引客人入住。

Cinderella主題套房 每晚價格3000元起

《魔雪奇緣》及《Cinderella》主題套房為國賓廳客房，翻閱網上資料，每晚房價約3,000元起。《Cinderella》套房以灰姑娘為主題重新裝修，在房間各處重現故事經典情景，以南瓜車、玻璃鞋等元素設計，並提供主題點心、主題爆谷桶及個人用品包等。

迪士尼Cinderella主題套房，有南瓜車及其他經典場景，一齊來看看↓

+ 7 + 6 + 5

陸志江介紹，套房吸引外地旅客、家庭客及情侶客租住，其中約兩成客人預約作慶祝用途，包括慶祝生日、結婚、拍拖周年記念等。另外，除了入住主題套房外，樂園酒店亦提供主題房間布置選項讓賓客預訂，包括鐵甲奇俠及Duffy等。