【收市總結】新界西北地區不穩累地產股挫　港股跌幅擴大至394點

新界西北地區傳不穩，多個大型商場關閉，港股午後跌幅擴大。恒指收報28371點，下跌394點；國指收報10770點，下跌139點。成交額677億元。
九倉置業下挫3.2% 新地亦跌2.6%
事件涉及多個地產商旗下商場，九倉置業（1997）收報50.45元，下跌3.2%；希慎（0014）收報39.65元，下跌2.8%；新地（0016）收報132.3元，下跌2.6%；太古地產（1972）收報31.55元，下跌2.5%；新世界發展（0017）收報12.12元，下跌2.4%。
中國奧園插水4.2% 中國海外跌2.6%
內房股今日下挫，中國奧園（3883）收報10.94元，下跌4.2%；禹洲地產（1628）收報3.8元，下跌3.6%；新城發展控股（1030）收報7.61元，下跌2.9%；越秀地產（0123）收報1.83元，下跌3.2%；中國海外（0688）收報27.9元，下跌2.6%。
哈電私有化失敗急瀉24.1% 雨潤插11%
哈爾濱電氣（1133）私有化失敗，收報2.89元，下跌24.1%。
渾水再度狙擊安踏（2020），但安踏股價上升，收報57.3元，上升1.9%。
中國通號（3969）成為首隻港股及內地科創板兩地上市股份，科創板今日大升，但港股下挫，收報5.43元，下跌11.7%。
豬肉股雨潤（1068）下跌，收報1.13元，下跌11%。
萬洲逆市漲1% 港交所下滑2.5%
其他股份方面，萬洲（0288）收報7.93元，上升1%；港鐵（0066）收報53.2元，下跌1.8%；友邦（1299）收報87.15元，下跌1.5%；中國人壽（2628）收報20.35元，下跌1.9%；碧桂園（2007）收報11.14元，下跌1.9%；聯通（0762）收報8.04元，下跌2.4%；金沙（1928）收報40.25元，下跌2.1%；銀娛（0027）收報55.95元，下跌2.6%；港交所（0388）收報266.6元，下跌2.5%。
科創板今日掛牌，成為市場焦點，上證收報2886點，下跌37點；
日股收報21416點，下跌50點。