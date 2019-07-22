安樂工程月中上市　聯交所披露鄭若驊以配偶身份持股　惟未申報

由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶創辦的機電工程公司安樂工程（1977），於本月12日掛牌上市，潘樂陶透過私人信託持股高達63.48%，市值高達10.57億元。惟聯交所權益披露顯示，鄭若驊原來以配偶身份，與潘樂陶共同持有該批股份，但未有向行政會議申報。

根據安樂工程招股文件，出任公司主席兼執行董事的潘樂陶，透過私人信託The Otto Poon Family Trust持有超過8.88億股，以周一（22日）收市價1.19元計，股份總值超過10.57億元，惟多份文件均未有提及鄭若驊於公司的角色及權益。

鄭若驊未於行政會議申報持股

然而，聯交所於公司上市當日的權益披露顯示，由於鄭若驊為潘樂陶之配偶，兩者被視為於該批股份擁有共同權益，故此她亦被視為安樂工程的股東之一。但翻查行政會議成員個人利益登記冊，鄭若驊未有作出該項申報。

聯交所資料顯示，鄭若驊以潘樂陶配偶身份，共同持有安樂工程股份。

安樂工程去年溢利達3.15億元，按年下跌27.3%。由於承接多項政府工程，潘樂陶於上市當日曾被問及，會否因太太職務關係而存在利益衝突之嫌，當時他強調公司的非政府工程佔整體業務85%，政府工程只佔15%，過去幾年來自政府工程的佔比更輕微下跌，相信公司是真金不怕洪爐火，有能力自然會接到工程。