【異動股】新城發展曾大挫8.1%　稱旗下A股有40項目正洽售

新城發展（1030）確認旗下新城控股（上海﹕601155），正就出售內地多個項目進行洽商，受到有關消息拖累，新城系股價明顯下挫，新城發展曾跌8.1%，最新報7.1元，跌6.7%，從事物業管理的新城悅服務（1755）跌8.1%，最新報6.72元。

至於新城控股最新報27.45元人民幣，跌7.6%。

稱40個項目正就洽售

昨日有內地傳媒稱新城控股擬放售68個項目。其後新城發展發出公告，指出關注到市場傳聞中提及新城控股已經開始出售資產、近68個項目的權益已經被放到了待售的貨架上。

公司澄清，近日為積極應對市場變化，新城控股正與合作夥伴就近期公開市場新獲取項目的合作方式進行洽談、協商，籌劃出售部分項目公司股權。然而，鑑於上述項目尚未開始銷售，因此股權轉讓並不會對新城控股2019年的經營業績產生較大影響。

目前，新城控股正在就約40個項目（包括合聯營項目）進行洽談、協商，但擬出售的標的項目公司範圍、交易對方及交易金額均存在不確定性。如上述交易最終完成，公司可通過轉讓項目公司股權收回部分上半年已支付的土地款，將增加公司貨幣資金、優化公司資產結構。而新城控股已就5個項目簽定了股權轉讓協議。交易總額為24億元人民幣，約佔2018年末新城控股經審計歸母淨資產的8%。