【中午收市】恒指微升30點　內需股上揚　恒安彈5.5%冠藍籌

撰文：鄭寶生
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港股先跌後升，但升幅無以為繼。恒指中午收報28402點，上升30點；國指收報10806點，上升36點。成交額320億元。
敏華勁升5% 維達亦上漲2%
內需股表現較佳，恒安（1044）收報59.4元，上升5.5%；敏華（1999）收報3.77元，上升5%；霸王（1338）收報0.135元，上升3.8%；維達（3331）收報15.94元，上升2%。
舜宇重上90元水平 瑞聲上升2.3%
通訊及手機設備股普遍上漲，丘鈦（1478）收報7.85元，上升3.3%；舜宇（2382）收報90.2元，上升2.9%；中興（0763）收報22.9元，上升2.5%；瑞聲（2018）收報44.1元，上升2.3%；小米（1810）收報9.09元，上升1.6%。
美圖秀秀新功能受歡迎，美圖（1357）收報2.3元，上升13.9%。
新城發展控股（1030）計劃出售約40個項目，收報6.95元，下跌8.7%。同系物業管理公司新城悅服務（1755）收報6.74元，下跌7.8%。
中國生物製藥彈上3.8% 碧桂園挫2.3%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報9.23元，上升3.8%；港鐵（0066）收報54.15元，上升1.8%；申洲（2313）收報112.4元，上升1.6%；萬洲（0288）收報8.02元，上升1.1%；旺旺（0151）收報6.24元，上升近1%；碧桂園（2007）收報10.88元，下跌2.3%。
中國A股早段企穩，上證半日收報2888點，上升1點；深證收報9134點，上升11點。
日股半日收報21618點，上升201點。