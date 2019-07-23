滙豐保險稱可扣稅延期年金錄7500申請　平均年供9萬元

合資格延期年金（QDAP）的扣稅優惠自4月起生效，與強積金自願性供款共享6萬元的扣稅額。滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，市場對延期年金的反應理想，公司截至6月底已接獲約7,500宗申請，投保人平均年齡達45歲，平均每年供款達9萬元。

平均供款高於扣稅額6萬元

滙豐保險於4月推出2款合資格延期年金產品，文德華出席記者會時指，對客戶反應感到振奮，而且平均每年供款高於扣稅額6萬元，反映市民並不單單貪圖扣稅優惠，整體退休保障的意識亦有所加強。他認為，隨着美國有機會開始減息，市場對可提供保證回報的產品需求將會增加，對保險產品銷情有利，而公司於第二季的業務亦保持強勁勢頭，將繼續以年金為發展重點。

此外，自願醫保計劃於4月推出，惟滙豐至今未有相關產品應市。文德華回應提問時指，計劃於年底內推出自願醫保產品，期望包括標準計劃及靈活計劃。

文德華指，滙豐保險計劃於年底前推出旗下首隻自願醫保產品。（文顥宗攝）

新推終身壽險 結合危疾保障

滙豐保險亦宣布，推出終身壽險計劃「滙康」，除了人壽保障，亦為癌症、心臟疾病及中風，提供最高3次、每項疾病各一次的保障。滙豐保險香港產品業務主管張家俊介紹指，新產品揉合了儲蓄及危疾保障的特點，以保單期30年計算，投保人可獲每年達4.3厘的潛在回報，而且若於80歲前確診三大危疾，亦可獲額外賠償，金額相當於全期總保費的一半，且不影響保單的儲蓄價值。

根據公司提供之例子，若一名45歲男士的每年保費為5萬元（美元‧下同），供款期5年，其於75歲可收取的預計淨現金價值逾82.25萬元，期間若患上三項危疾，每次可獲12.5萬元一筆過款項。

此外，滙豐保險亦於旗下「盈達年金計劃」，新增針對認知障礙的額外保額，額外保費約為總保費的5至10%。客戶若於年金期內患上嚴重認知障礙，可收取額外100%的每月保證年金，亦可在其保單中指定一名受益人，以代為收取認知障礙保障。