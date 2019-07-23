《財富》500強榜單　給中國經濟的四大驚喜和一個警示

《財富》雜誌世界新500強榜單誕生。中國上榜企業連續15年增加。最新中國（含港澳台）上榜企業，共計129家，歷史上首次超過美國（121家）。

據《界面新聞》報道，《財富》雜誌世界500強榜單公佈，折射出的是世界經濟格局的歷史性變化。驚喜一，至少在頂級公司數量上，中國歷史性地超越了美國。從總數量看，擁有世界500強企業最多的三個國家：中國第一，有129家；美國第二，有121家；日本第三，有52家。



從這種發展趨勢看，未來的競爭，主要是中國和美國的競爭；但只要中國發展順利，中國將是而且長期是世界500強企業最多的國家。



這是一個幾百年來未有之大變局。驚喜二，中國經濟後勁十足，大批中國企業紮堆入榜。今年新上榜或重新上榜的企業，總共有25家；其中，中國公司就有13家，佔到了總數的一半以上。其中，格力（第414位）和小米（第468位），都是第一次上榜。成立9年的小米，還是2019年世界500強中最年輕的公司。

多個領域均優質中國企業

驚喜三，中國市場充滿機遇，入榜中國企業在快速壯大。今年世界500強企業中，上升最快的是碧桂園，躍升176位。值得一提的是，排名躍升最快的前十家公司中，來自中國大陸的就佔到了6家。這是中國企業整體體量提升的一個縮影。



驚喜四，中國企業核心資料，讓人刮目相看。中國公司在銷售收益率和淨資產收益率方面的資料均有提升。與世界500強上榜企業數值基本持平。與傳統經濟大國的上榜企業相比，上榜中國企業在銷售規模和資產規模方面已經不輸日本、英國、法國與德國企業。



最後是一個警示。500強榜單中，所有上榜的房地產行業企業均來自中國。分別是恒大、碧桂園、萬科、保利、綠地，以及再次入榜的萬達。而且，每家公司的排名都比去年有大幅提升。在全世界的舞臺上，中國房地產企業一騎絕塵。但是這也正是讓人擔心的地方。上榜的中國企業中，除了兩家藥企外，與人的生命、健康和生活密切相關的產業，幾乎看不到中國大公司的身影。